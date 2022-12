Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,144 EUR +0,04% (06.12.2022, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,164 EUR +0,14% (06.12.2022, 10:08)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,60 USD +0,47% (05.12.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Aktienkurs seien die Erfolge der Sanierung noch nicht wirklich eingepreist. Bis zuletzt seien auch viele Analysten skeptisch gewesen, was die Nachhaltigkeit der erzielten Fortschritte angehe. Doch nun würden immer mehr Experten ihre Kursziele nach oben anpassen. Größere Tragweite hätten dabei natürlich die Einschätzungen besonders gefragter Analysten. Nun lege einer nach.So habe Analyst Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie von 13 auf 15 Euro erhöht. Sein Votum verbleibe auf "Overweight". Abouhossein habe in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick für die deutschen Banken seine bereinigten Ergebnisschätzungen für den heimischen Marktführer im laufenden sowie den beiden kommenden Jahren etwas nach oben revidiert. Damit habe er seinen höheren Prognosen für die Zinsen und das Geschäft mit Anleihen und Währungen Rechnung getragen, welche nur teilweise durch steigende Kosten zunichte gemacht würden.JPMorgan liege mit dem Kursziel deutlich über dem Konsens, der auf Sicht von zwölf Monate 12,69 Euro betrage. Das entspreche rund 25 Prozent Aufwärtspotenzial. Von 26 Analysten, die die Deutsche Bank-Aktie covern würden, würden nun nur noch drei zum Verkauf raten, zehn würden dabei bleiben. Die Anzahl der Experten, die nun zuschlagen würden, sei dagegen auf 13 gestiegen.Mutige Anleger können noch einsteigen und sich ein paar Papiere der Deutschen Bank in ihr Depot legen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 7,50 Euro. (Analyse vom 06.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: