Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,869 EUR +2,36% (11.09.2023, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,854 EUR +2,09% (11.09.2023, 12:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,33 USD +1,08% (08.09.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Während der DAX heute verhalten im Plus starte, könne sich die Deutsche Bank-Aktie im Vormittagshandel auf einen der vorderen Plätze im Leitindex schieben. Zeitweise sei die Notierung im Intraday-Handel um mehr als drei Prozent gestiegen. Das sei deutlich mehr als die 0,8 Prozent, die der Branchenindex Euro-Stoxx-Banks heute Morgen performe.In diesem Umfeld erholter Finanzwerte habe die Deutsche Bank-Aktie am Montagmorgen besonders deutlich zugelegt und liege damit wieder an ihrer 50-Tage-Linie. Diese verlaufe um 9,88 Euro. Der Grund sei ein Interview eines hohen EZB-Vertreters. In einem Presseinterview habe Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank durchblicken lassen, dass zusätzliche Kapitalanforderungen für das Risiko im Leveraged-Finance-Geschäft für einzelne Kreditinstitute nach Stärkung ihrer Bilanzen wieder wegfallen könnten.Namen habe Enria zwar nicht genannt, aber sowohl der Deutsche Bank als auch der BNP Paribas seien solche Bürden auferlegt worden. Die Papiere der französischen BNP Paribas hätten 1,5 Prozent gewonnen.Der Deutschen Bank könnte das beim Erreichen ihres Ausschüttungsziels von acht Milliarden Euro in den kommenden zwei Jahren helfen. Denn nicht nur sprudelnde Gewinne seien dafür entscheidend, sondern auch die Höhe der Anforderungen beim Eigenkapital. Denkbar sei nämlich auch, dass man überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückgebe.Die Deutsche Bank-Aktie versuche sich an einer Gegenbewegung. Würden die Gleitenden Durchschnitte überwunden, wäre das auf jeden Fall positiv für das Chartbild. Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link