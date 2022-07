Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Börse gebe es nichts Schlimmeres als Unsicherheit. Der Krieg in der Ukraine habe die Volatilität in den vergangenen Monaten deutlich erhöht, nun gebe es ein weiteres Risiko. Seit heute Morgen fließe kein russisches Gas mehr nach Deutschland, denn die Pipeline Nordstream 1 werde turnusmäßig gewartet.Die Politik befürchte, dass nach dem geplanten Abschluss der Wartung am 21. Juli dauerhaft kein Gas mehr über die Pipeline fließe. Das wäre fatal, da Deutschland einen Großteil seines Bedarfs bisher darüber gedeckt habe. Im schlimmsten Fall drohe eine Rezession, die auch Europa betreffen würde.Gerade für Geldhäuser wie die Deutsche Bank sei das ein Horror-Szenario. Denn wenn Firmen und Privatkunden in Schwierigkeiten geraten würden, sinke die Kreditnachfrage und Darlehen werden notleidend. Komme es zu einem großflächigen Ausfall der Kredite, dann müssten Banken ihre Risikovorsorge erhöhen oder würden im ungünstigsten Fall sogar einen Verlust machen.Der erfolgreiche Abschluss der Sanierung sei bei der Deutschen Bank durch die aktuellen Entwicklungen in Gefahr. Die Rückstellungen für Kreditverluste könnten deutlich steigen. Das würde zumindest zu sinkenden Gewinnen führen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: