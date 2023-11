Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Konzern mache aktuell Schlagzeilen mit rechtswidrigen Absprachen im Rahmen eines Kartells, das mit der niederländischen Rabobank im Anleihehandel gebildet worden sei. Die EU-Kommission habe nun eine Strafe gegen das Geldhaus verhängt. Die Deutsche Bank entgehe hingegen einem Bußgeld.Die Deutsche Bank habe die Beteiligung an einem rechtswidrigen Kartell eingeräumt und dies der zuständigen EU-Behörde gestanden. Weil es von einer Kronzeugenregel profitiere, müsse das Unternehmen keine Strafe zahlen, wie die EU-Kommission bekannt gegeben habe. Die an illegalen Absprachen beteiligte niederländische Rabobank sei dagegen mit einer Strafe von 26,6 Mio. Euro belegt worden. Konkret gehe es unter anderem um Preisabsprachen sowie den Austausch über Strategien beim Handel mit Anleihen.Nach Angaben der EU-Kommission sei die Deutsche Bank durch ihre Zusammenarbeit einem Bußgeld von knapp 156 Mio. Euro entgangen. Die Absprachen hätten den Angaben zufolge zwischen 2006 und 2016 stattgefunden.Die Kommission habe betont, dass alle, die durch das Verhalten der Banken benachteiligt worden seien, vor nationalen Gerichten Schadenersatz verlangen könnten. Dies gelte auch, wenn Kartellteilnehmern die Geldbuße erlassen worden sei.Gestern sei die Deutsche Bank-Aktie mit einem Minus aus dem Handel gegangen, der Aufwärtstrend bei 11,14 Euro sei aber nicht getestet worden und sei somit intakt. Heute gelte es wieder die Richtung gen Norden einzuschlagen. Die Ausschüttungspolitik für die nächsten Jahre sei zunehmend attraktiver geworden und auch die Bewertung für 2024 sei mit einem KGV von 5 günstig.Mutige greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2023)Mit Material von dpa-AFX