Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei mit einem Milliardengewinn besser als gedacht ins neue Geschäftsjahr gestartet. Um den Gewinn weiter nach oben zu treiben, wolle der Vorstand um CEO Christian Sewing die Kosten noch kräftiger senken als bisher geplant, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt angekündigt habe.Kosten einsparen wolle das DAX-Unternehmen demnach durch "strikte Einstellungsbeschränkungen in kundenfernen Bereichen", einen "gezielten Stellenabbau in den Führungsebenen", die Verschlankung des Baufinanzierungsgeschäfts sowie die weitere Verkleinerung des Technologiezentrums in Russland.Im ersten Quartal 2023 habe sich der Vorsteuergewinn im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres um zwölf Prozent auf gut 1,85 Milliarden Euro erhöht. Dies sei nach Angaben der Deutschen Bank das höchste Quartalsergebnis seit 2013. Unter dem Strich seien auf die Aktionäre des Konzerns rund 1,16 Milliarden Euro Überschuss nach 1,06 Milliarden Euro ein Jahr zuvor entfallen. Mit den Zahlen habe das Institut die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen.Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten gezeigt, dass die Bank auf gutem Weg sei, die vom Vorstand gesetzten Ziele für 2025 "zu erreichen oder zu übertreffen", habe Konzernchef Christian Sewing bilanziert. "Wir wollen unsere Strategie durch die heute angekündigten zusätzlichen Maßnahmen noch schneller umsetzen." Die zusätzlichen Kosteneinsparungen sollten sich nun auf satte 2,5 Milliarden Euro summieren, bisher seien 2,0 Milliarden Euro angestrebt gewesen.Die Aktie bleibt auf der Kaufliste, Anleger sichern ihre Position mit einem Stopp bei 7,00 Euro nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link