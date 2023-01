Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen zum vierten Quartal wolle die Deutsche Bank am 2. Februar vorlegen. Damit werde auch über das Gesamtjahr 2022 berichtet, das das vorläufige Ende des Umbaus markieren solle. CEO Christian Sewing habe die Investmentbank zurechtstutzen wollen, doch in Teilbereichen werde bereits wieder Personal aufgebaut und das sei gut so.Die bisher veröffentlichten Quartalszahlen der Wall Street-Banken würden zeigen, dass die Geschäfte im Aktienhandel und auch bei Beratungsdienstleistungen - insbesondere IPOs - zuletzt erneut deutlich eingebrochen seien. Der Handel mit Anleihen, Währungen und Zinsen sei bei den meisten Instituten hingegen gewachsen.Auch die Deutsche Bank dürfte nächste Woche mit ihren Zahlen einen Rückgang bei Beratungsdienstleistungen vermelden. Das Handelsgeschäft solle hingegen stark gewachsen sein. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg werde in Teilsegmenten des Handelssegments nun Personal aufgebaut. Konzernweit sollten es eigentlich weniger Mitarbeiter werden.Mehrere Neueinstellungen seien demnach im Devisenbereich vorgenommen worden, um die jüngsten Marktanteilsgewinne im Handelsbereich weiter auszubauen. Dies sei Teil der Strategie des Instituts, selektiv in Wachstumsbereiche zu investieren. Die Neuzugänge sollten dabei helfen, mehr Vermögensverwalter, Versicherer und Pensionsfonds als Kunden zu gewinnen, habe Hans Ephraimson, der die weltweiten FX Sales des Frankfurter Kreditinstitut leite, in einem internen Memo erklärt, welches Bloomberg vorliege.Die Aktie setze heute stärker zurück, was nach der Rally der letzten Woche in Ordnung gehe. Der seit Herbst bestehende Aufwärtstrend ist dabei weiterhin intakt, Mutige nutzen die Chance zum Einstieg, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 25.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link