7,77 EUR -2,55% (11.10.2022, 09:09)



7,964 EUR +1,82% (11.10.2022, 17:41)



7,75 USD +1,04% (10.10.2022, 22:00)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank suche derzeit vergeblich eine klare Richtung. Seit Tagen pendele der Kurs um die Marke von 8 Euro. Die Gaspreiskommission habe gestern verschiedene Vorschläge vorgelegt, wie Wirtschaft und Verbraucher angesichts der rasant gestiegenen Energiepreisen entlastet werden könnten. Das habe die Papiere aber auch nicht nachhaltig beeindrucken können.Würden Privathaushalte und Unternehmen entlastet, dann sollte es auch zu weniger Zahlungsausfällen bei Bankkrediten kommen. Finanzinstitute würden also indirekt von den staatlichen Hilfen profitieren. Die gestern vorgelegten Konzepte der Kommission seien aber wohl nicht abschließend. Zudem müsse die Politik sie überhaupt erst umsetzen.Daher sei es wenig verwunderlich, dass eine große Kursreaktion der Bankaktien ausgeblieben sei. Die Deutsche Bank dürfte im Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in den kommenden Monaten wie alle Konkurrenten mit erhöhten Ausfallraten konfrontiert sein.Die US-Bank J.P. Morgan habe gestern indes die Einstufung für die Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für die Aktien des Finanzinstituts aktualisiert, habe Analyst Kian Abouhossein geschrieben. Der Experte rechne nun für dieses Jahr zwar dank des Geschäfts mit Anleihen und Währungen mit höheren Erträgen im Investmentbanking. Aufgezehrt werde dies jedoch durch insgesamt höhere Kosten sowie schwächere Aktien- und Kreditmärkte im dritten Quartal.Investierte bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 11.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link