Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,05 EUR +1,04% (08.07.2022, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,942 EUR -0,51% (08.07.2022, 11:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,07 USD +1,51% (07.07.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktie der Deutschen Bank schlage immer mehr Gegenwind entgegen. Die Chartsituation sei prekär und fundamental würden die Impulse fehlen. Im dritten Quartal könnten sich nun die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland und Europa noch deutlich verschlechtern. Da helfe auch die günstige Bewertung nichts.Die Aktie der Deutschen Bank werde mit einem KGV von nur 5 für 2022 bewertet. Im historischen Kontext sei das sehr günstig, die Peergroup solle dieses Jahr 8 erreichen. Damit sei die Aktie nach der Raiffeisenbank International der billigste Wert in der europäischen Bankenlandschaft.Doch die Raiffeisenbank International ( ISIN AT0000606306 WKN A0D9SU ) sei am heftigsten von den direkten Folgen des russischen Angriffskriegs in der Branche betroffen, da relativ viel Geschäft in Russland und Osteuropa gemacht worden sei. Die Aktie habe seit Jahresanfang fasst 60 Prozent verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: