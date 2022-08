Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,668 EUR +0,80% (05.08.2022, 12:08)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,672 EUR +0,53% (05.08.2022, 11:53)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,82 USD +1,03% (04.08.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Aktie der Deutschen Bank seit Jahresbeginn noch immer über 21 Prozent im Minus stehe, helle sich nun endlich das Chartbild etwas auf. Infolge der jüngsten Kursgewinne stehe der Titel unmittelbar davor ein charttechnisches Kaufsignal zu generieren. Doch Trader sollten nicht unmittelbar zugreifen. Das sei der Grund.Nach dem Sprung über den Widerstand am März-Tief bei 8,16 Euro habe die Aktie der Deutschen Bank wieder an Fahrt gewonnen. Peu à peu habe sie sich über die Hürde am Zwischentief bei 8,29 Euro zurückgekämpft und sei nun sogar über die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei aktuell 8,62 Euro gestiegen. Schließe der Titel heute über dieser Marke, werde ein Kaufsignal ausgelöst.Doch es bleibe auch danach spannend: Nur knapp über dem aktuellen Niveau warte die nächste Hürde am GD50 bei 8,85 Euro. Als optimalen Einstiegspunkt sollten Trader am besten diese Durchschnittlinie wählen, um die Gefahr vor Fehlsignalen zu minimieren. Darüber wäre dann mit einer kurzfristig dynamischen Aufwärtsbewegung bis an das nächste Volume-Peak nahe des GD100 bei 9,60 Euro zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: