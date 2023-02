Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe sich 2019 einen radikalen Umbau verordnet, der auch den Abbau von 18.000 Stellen umfassen sollte. Ende 2022 sei die Sanierung abgeschlossen worden, gestrichen worden seien bei weitem nicht so viele Jobs wie geplant. In manchen Regionen positioniere man sich sogar gegen den Trend.Die Deutsche Bank baue ihre Aktivitäten in Mexiko, der zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas, aus, um das internationale Interesse an der Produktionsbasis des Landes zu nutzen, so Christiana Riley, Chief Executive Officer der Deutschen Bank Americas. Das bedeute, dass man sich auf die Bereitstellung von mehr Devisen- und festverzinslichen Derivaten für Firmenkunden konzentriere, habe sie gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt.Die Expansion stehe in scharfem Kontrast zu Banken wie der UBS Group und der Credit Suisse, die in den letzten Jahren versucht hätten, ihre Aktivitäten in Mexiko zurückzufahren, um Kosten zu senken und sich aus Nicht-Kernmärkten zurückzuziehen. Die Citigroup verkaufe ihre Privatkundeneinheit Banamex, halte allerdings an ihrem Firmenkunden- und Investmentbanking-Geschäft fest."Das Volumen der eingehenden Investitionen erhöht den Bedarf an zusätzlichen Devisen- und Risikomanagementlösungen", habe Riley in einem Interview in den Büros der Bank in Mexiko-Stadt gesagt. Im Hinblick auf den Abbau von Arbeitsplätzen, mit dem ein Großteil der Branche konfrontiert sei, habe sie gesagt, dass sich die Bank darauf konzentriere zu sehen, wen sie einstellen könne, da andere Unternehmen in Mexiko und den USA Personal abbauen würden.Die Deutsche Bank könne mit dem Milliardengewinn aus 2022 dort investieren, wo man das beste Wachstum erwarte. Langfristig sei das in aufstrebenden Ländern wie Mexiko. Es sei gut, dass nicht an der falschen Stelle gespart werde.Die Deutsche Bank-Aktie habe einen mittelmäßigen Start ins neue Jahr gehabt und mittlerweile Nachholpotenzial im Vergleich zum Sektor, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link