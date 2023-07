Gespräche mit Arbeitnehmervertretern



Die Einführung der neuen Struktur ist mitbestimmungspflichtig. Die Bank wolle im August die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufnehmen und hoffe auf einen Abschluss bis spätestens Ende September, so das "Handelsblatt".



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,518 EUR +1,08% (13.07.2023, 12:46)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,512 EUR +0,73% (13.07.2023, 12:34)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,49 USD +0,58% (12.07.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.07.2023/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank baut Privatkundengeschäft um - AktiennewsDer neue Privatkundenchef der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), Claudio de Sanctis, will seine Sparte straffen, so die Experten von "FONDS professionell".Dafür lege er die bisher getrennten Geschäftseinheiten des deutschen und des internationalen Privatkundengeschäfts zusammen.Die Deutsche Bank lege ihre beiden Private-Banking-Einheiten zusammen. Der neue Privatkundenchef Claudio de Sanctis wolle so das Privatkunden- und Wealth-Management-Geschäft straffen. Dies würden diverse Medien berichten, darunter die Agentur "Bloomberg" und das "Handelsblatt".Die bislang getrennten Geschäftseinheiten des deutschen und des internationalen Privatkundengeschäfts würden ab dem 20. Juli zusammengelegt. "Künftig wird die Privatkundenbank ein einziges globales Führungsteam haben", heiße es in einer internen Mitteilung von de Sanctis, die dem "Handelsblatt" vorliege.Neue AufgabenBislang habe die Privatkundensparte drei Führungsgremien: Eines sei direkt unter dem bisherigen Vorstand Karl von Rohr angesiedelt gewesen, daneben habe es jeweils eines für das Deutschlandgeschäft und eines für das internationale Geschäft gegeben.Überflüssige FührungspostenDie neue Struktur mache dem "Handelsblatt" zufolge zahlreiche Führungsposten überflüssig: Aufgaben wie Produktentwicklung, Organisation oder Steuerung sollten künftig in einer Hand liegen. Dem einzig verbleibenden Executive Committee unter Claudio de Sanctis sollten nur noch rund 20 Personen angehören. Bislang seien es auf alle drei Gremien verteilt 42 Personen gewesen.Die Neuordnung gebe auch Aufschluss darüber, wie die Bank ihr Privatkundengeschäft in Deutschland gestalten wolle, so das "Handelsblatt". Im Geschäft mit der gehobeneren Kundschaft solle Stoy das Wealth Management und das Private Banking "enger zusammenführen", heiße es in der Mitteilung, die der Zeitung vorliege. Auch die Zusammenarbeit mit der Unternehmerbank solle gestärkt werden. Im Massengeschäft wolle die Deutsche Bank unter anderem ihre "Kundenkanäle und Prozesse digitalisieren". Für diesen Bereich, der an Stoy berichten werde, suche das Institut noch einen Leiter oder eine Leiterin.