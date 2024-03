Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank arbeite sich derzeit nur in kleinen Schritten in Richtung des bisherigen Jahreshochs bei 12,82 Euro vor. Das könnte sich aber bald ändern. Denn das mit der Zahlenvorlage im Januar angekündigte Aktienrückkauf-Programm lasse scheinbar nicht mehr lange auf sich warten.Laut einer Meldung vonsolle am kommenden Montag, dem 4. März, das schon bekannte Programm zum Rückkauf eigener Aktien starten. CEO Christian Sewing habe bei der Präsentation der Quartalszahlen am 1. Februar ein neues Programm in Höhe von 675 Millionen Euro für das erste Halbjahr angekündigt. Damit sollten nicht mehr als 100 Millionen eigene Aktien bis spätestens 23. Juli erworben werden.Kaufe die Deutsche Bank ab kommender Woche tatsächlich eigene Aktien zurück, dann könnte das dem Kurs endlich Beine machen. Denn das bisherige Jahreshoch bei 12,82 Euro sei nicht mehr weit entfernt. Darüber käme bereits bei 13,20 Euro das Mehrjahreshoch vom Februar vor zwei Jahren in Sicht.In der Theorie würden Aktienrückkäufe nur Sinn machen und seien daher nur wertschaffend für ein Unternehmen, wenn die eigenen Papiere fundamental unterbewertet seien. Bei der Deutsche Bank-Aktie falle sofort das Kurs-Buchwert-Verhältnis ins Auge, das bei nur bei 0,37 liege. Für das laufende Jahr werde die Peergroup indes bei 0,8 erwartet - was eklatant mehr sei.Es mache aber nicht nur aus fundamentaler Sicht Sinn, einen größeren Teil des Gewinns auszuschütten. Denn alleine das mache die Aktie attraktiver und die Wettbewerber, gerade in Europa, seien teilweise noch großzügiger.Aktuell ist das Papier eine Halteposition, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Gelinge indes der charttechnische Ausbruch über das Jahreshoch, zum Beispiel im Zuge des neuen Aktienrückkauf-Programms, dann sehe die Situation wieder anders aus. (Analyse vom 01.03.2024)