Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,258 EUR -3,05% (22.07.2022, 12:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,26 EUR -2,36% (22.07.2022, 12:14)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,70 USD +3,33% (21.07.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Schock habe tief gesessen, als im April die Staatsanwaltschaft in Frankfurt Büros der Deutschen Bank durchsucht habe. Es sei mal wieder um mögliche Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung gegangen. Nun habe die Deutsche Bank ein Bußgeld in Höhe von 7,01 Millionen Euro akzeptiert und komme damit noch relativ glimpflich davon.Im Kern sei es um die Frage gegangen, ob die Deutsche Bank eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung zu Rifaat al-Assad zu spät abgegeben habe. Er sei nicht Kunde des Institutes gewesen, im Rahmen des Korrespondenzbankengeschäfts sei man aber an der Abwicklung von Zahlungen des Assad-Clans beteiligt gewesen. Die Staatsanwaltschaft habe bei der Razzia insgesamt 701 Fälle leichtfertigen Unterlassens von Geldwäscheverdachtsmeldungen festgestellt. Die Deutsche Bank habe "gedankenlos" gehandelt, habe es geheißen.Die Staatsanwaltschaft habe gesagt, dass die Bank aber nicht verpflichtet gewesen sei, die Kunden des Kreditgebers, für den sie gearbeitet habe, zu überprüfen. Damit sei auch das laufende Strafverfahren eingestellt worden.Die Deutsche Bank-Aktie sei keine laufende Empfehlung. Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: