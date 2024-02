Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,042 EUR +1,02% (19.02.2024, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,02 EUR +0,32% (19.02.2024, 09:55)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,87 USD -0,85% (16.02.2024)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie hänge immer noch unter dem hartnäckigen Widerstand bei 12,11 Euro in Form der 50-Tage-Linie fest. Das operative Geschäft des Finanzinstitutes könnte in einem Segment indes 2024 eine deutliche Belebung erfahren. Die Voraussetzungen dafür seien so gut wie seit Langem nicht.Ein Blick auf die kürzlich vorgestellten Zahlen der Deutschen Bank zeige, dass 2023 die Unternehmensbank, die Firmen betreue, der Motor des Wachstums gewesen sei. Denn die Sparte habe ihre Erträge um mehr als ein Fünftel auf 1,9 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Alle Sparten der Unternehmensbank hätten zweistellige Wachstumsraten verzeichnet.Mit einem Vorsteuerergebnis von drei Milliarden Euro sei erheblich mehr eingenommen worden als in der einstigen Vorzeige-Geschäftseinheit, der Investmentbank. Diese sei nur auf 1,8 Milliarden Euro Überschuss vor Steuern gekommen. Nun deute sich im laufenden Jahr aber eine Geschäftserholung bei der Investmentbank an.Nachdem der Markt für M&A-Transaktionen mit deutscher Beteiligung 2023 nach Daten des Finanzinformationsunternehmens LSEG um 29 Prozent auf rund 100 Milliarden Euro abgestürzt sei, gebe es nun Hoffnung. Michele Iozzolino, Leiter des deutschen Investmentbankings bei J.P. Morgan, habe im Interview mit dem Handelsblatt gesagt: "Auf Vorstandsebene ist M&A wieder ein viel größeres Thema als in den vergangenen Jahren."Die Deutsche Bank habe sich in den vergangenen Quartalen im Bereich M&A gestärkt und könnte übermäßig von einem Anziehen des Marktes profitierten. Das werde auch vom Zeitpunkt einer Zinswende abhängen. Derzeit würden die meisten Experten ab Sommer hier mit mehr Klarheit rechnen.In dieser Woche werde sich entscheiden, ob die Aktie den Sprung über die Marke bei 12,11 Euro auf Höhe der 50-Tage-Linie schaffe und ein neues Kaufsignal generieren könne. Eine Zinswende könnte im Jahresverlauf dann zu einer ordentlichen Belebung im Investmentbanking führen.Die Deutsche Bank-Aktie ist eine Halteposition mit Stopp bei 9,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2024)