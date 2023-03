Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Gesamtmarkt sei nach den jüngsten Kursgewinnen stark in die neue Woche gestartet. So könne auch die Aktie der Deutschen Bank leicht zulegen. Dabei würden erneut die Zinsfantasien den Bankensektor beflügeln. Für weitere Impulse könnte derweil ein technisches Kaufsignal sorgen.Die Aktie der Deutschen Bank nehme wieder Anlauf. Seit gut einem Monat konsolidiere sie nun schon nach ihrer fulminanten Rally in Form eines aufsteigenden Dreiecks. Nun mache der Titel erneut ernst. Dank des erfolgreichen Wochenstarts notiere er aktuell exakt an der oberen Dreiecksbegrenzung bei 11,75 Euro.Gelinge der Sprung über diese Hürde, würde das ein frisches Kaufsignal auslösen. Eine Fortsetzung der Rally wäre dann recht wahrscheinlich. Die nächsten kurzfristigen Ziele lägen dann am Verlaufshoch bei 12,36 Euro, darüber warte die nächste Hürde an der Widerstandszone um 12,60 Euro.Mutige setzen auf einen baldigen Ausbruch, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: