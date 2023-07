Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe heute Morgen ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Wie erwartet sei der Gewinn zurückgegangen, die Erwartungen seien aber geschlagen worden. Da die Kosten immer noch zu hoch seien, wolle man nun noch mehr sparen. Für Aktionäre habe es bereits gestern Abend indes eine positive Überraschung gegeben.Unter dem Strich habe die Deutsche Bank im zweiten Quartal einen Gewinn von 763 Millionen Euro eingefahren. Das sei weniger als die Milliarde, die man im Vorjahresquartal verdient habe. Die Gründe seien höhere Risikokosten, Aufwendungen für den Umbau und zu hohe Kosten. Allerdings seien die Prognosen der Analysten von 571 Millionen Euro klar übertroffen worden.Die Erträge hätten um elf Prozent auf 7,4 Milliarden Euro zugelegt. Positiv zu werten sei, dass der Handel mit Anleihen, Währungen und Zinsen (FIC) mit einem Erlös von 2,15 Milliarden Euro besser abgeschnitten habe als erwartet (1,97 Milliarden Euro). Allerdings habe das Management mit 401 Millionen Euro auch etwas mehr für mögliche Kreditausfälle zurückgelegt als gedacht.Da die Kosten stärker gestiegen seien, wolle man mehr sparen. Ein "umfangreiches Paket zusätzlicher Maßnahmen" sei in Vorbereitung. Details seien bislang nicht genannt worden. Die Bank habe ihr jüngst verschärftes Ziel bestätigt, die Kosten bis 2025 um 2,5 Milliarden Euro zu senken.Das Zahlenbild der Deutschen Bank könne an mehreren Stellen positiv überraschen. Das Bekenntnis zu weiteren Kostensenkungen und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm sollten am Markt gut ankommen.Investierte bleiben daher an Bord und beachten den Stopp bei 7,70 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link