Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,59 EUR +0,84% (27.07.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,55 EUR +1,36% (26.07.2023)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,66 USD +0,43% (26.07.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Zahlen schieben an - ChartanalyseDie Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat gestern mit Kursgewinnen auf die am frühen Morgen veröffentlichten Quartalszahlen reagiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie habe am gestrigen Mittwoch einen volatilen Handelstag erlebt. Während die Kurse mit dem Tagestief bei 10,18 EUR zunächst unter den GD200 zurückgesetzt hätten, sei es in der Spitze bis auf 10,71 EUR gegangen. Zum Xetra-Ende hätten die Papiere schließlich bei 10,55 EUR notiert und damit ein Plus von 1,4% sowie die zehnte positive Sitzung in Folge über die Ziellinie gebracht. Seit dem Juli-Tief bei 9,05 EUR hätten die Kurse jetzt innerhalb von drei Wochen 16,6% an Wert gewonnen.Ausblick: Die laufende Sommer-Rally habe die Deutsche Bank-Aktie zuletzt über eine Reihe von Widerständen getragen - angefangen beim Volumenmaximum über die runde 10er Marke bis hin zum April-Top und der 200-Tage-Linie.Das Long-Szenario: Nach dem Ausbruch aus der zwischen Mitte April und Anfang Juli dominierenden Seitwärtsphase bilde das gestrige Tageshoch (10,71 EUR) nun zusammen mit dem Mai-Top aus dem Vorjahr bei 10,73 EUR den ersten Widerstandsbereich. Gelinge dort der Break, würde das Gap vom 10. März mit der 11er Marke in den Fokus rücken. Vollständig geschlossen wäre die Kurslücke allerdings erst bei 11,51 EUR, wobei die Notierungen zuvor noch das Februar-Tief bei 11,18 EUR überwinden müssten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: