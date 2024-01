Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,134 EUR +0,45% (26.01.2024, 14:44)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,13 USD -0,53% (25.01.2024, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die EZB ändere die Leitzinsen vorerst nicht, der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung bleibe weiterhin unklar. Bei der Deutschen Bank stünden langsam aber sicher die Quartalszahlen im Interesse der Anleger, denn kommende Woche wolle man die Bücher öffnen.Im Gegensatz zum Jahr 2022 dürfte letztes Jahr ein größerer Gewinneinbruch zu verzeichnen gewesen sein. Denn statt rund 5 Mrd. werde nur noch mit 3,9 Mrd. Euro gerechnet. Die Latte bei der Prognose hänge also nicht sonderlich hoch. Im laufenden Jahr solle der Nettogewinn abwer wieder steigen, der Mittelwert der befragten Analysten liege bei 4,5 Mrd. Euro.Es komme wie immer also v.a. auf die Prognose an, die der Vorstand zusammen mit den vergangenen Zahlen gebe. Auch die Effizienzsteigerungsmaßnahmen i.H.v. 2,5 Mrd. Euro, die bis 2025 umgesetzt sein sollten, würden sicher thematisiert. Für Anleger stünden dagegen erneut die Ausschüttungen im Fokus. Hier habe man einiges aufzuholen, wenn man bei dem Plan bleibe, bei den Ausschüttungen in den Geschäftsjahren von 2021 bis 2025 ein Volumen von 8 Mrd. Euro für Dividenden und Aktienrückkäufen aufzuwenden. Bis Ende 2023 seien davon erst 1,8 Mrd. Euro erreicht worden. Mit dem Q3-Ergebnis sei sogar noch eine Erhöhung in Aussicht gestellt worden. Denn der Vorstand möchte 3 Mrd. Euro zusätzliches Eigenkapital freizusetzen, wovon ein guter Teil ebenfalls ausgeschüttet werden sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: