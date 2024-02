Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Deutsche Bank-Aktie sei es nach Zahlen am Donnerstag und auch am Freitag steil nach oben gegangen. Gestern sei indes eine Gegenreaktion gefolgt. Anleger würden sich nun fragen, ob die Wirkung der Zahlen nach zwei Tagen bereits wieder verpufft sei.Der Markt unterscheide bei den Quartalszahlen der europäischen Großbanken aktuell sehr genau. Wer eine schwache Prognose liefere und vor allem mit zu großen Rückgängen beim Nettozinsertrag negativ auffalle, sei zuletzt gnadenlos abverkauft worden. Zurückgehen werde das Zinsergebnis freilich bei allen Finanzinstituten, sofern die EZB im Sommer eine geldpolitische Wende einleite.Die Deutsche Bank sei aufgrund ihres Universalbankenmodells besser auf sinkende Zinsen vorbereitet als andere Konkurrenten, die weniger stark diversifiziert seien. So sollten bei einem niedrigeren Zinsniveau Börsengänge 2024 wieder Fahrt aufnehmen und auch das Handelsgeschäft sollte anziehen. Auch in der Vermögensverwaltung dürften niedrigere Zinsen das Geschäft anschieben.Aus diesen Gründen sei die Deutsche Bank gut für die Zinswende positioniert. Zumal mittlerweile 78 Prozent der Erlöse aus relativ gut planbaren Geschäftsbereichen stammen würden. Im laufenden Jahr sollten die Ausschüttungen zudem endlich richtig Fahrt aufnehmen. Denn bis 2025 wolle das Management mindestens acht Milliarden Euro ausschütten. Davon sei derzeit noch nicht die Hälfte erreicht.Mit der für 2023 angekündigten Dividende von 0,45 Euro je Aktie bekämen Aktionäre derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent. Damit sollte zumindest dieses Jahr die Inflation zu schlagen sein. In den kommenden Jahren sollten die Ausschüttungen für Anteilseigener weiter steigen.Kursrückgänge seien im Vergleich zu den letzten Jahren mittlerweile also zum Teil auch durch eine deutlich höhere Dividende abgesichert. "Der Aktionär" bleibt positiv gestimmt für die Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutschen Bank in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)