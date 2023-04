Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Oktober solle Schluss sein für Karl von Rohr. Der Stellvertreter von CEO Christian Sewing wolle den Vorstand verlassen. Von Rohr gelte als verdienter Manager der Bank, sei aber wegen seines Umgangs mit den Greenwashing-Vorwürfen bei der Tochter DWS Group in die Kritik geraten. Noch diesen Monat wolle der Konzern die Nachfolge regeln.Karl von Rohr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und zuständig für das Privatkundengeschäft, verlasse auf eigenen Wunsch den Vorstand. Das könnte auch auf Druck von Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts geschehen, wenn man verschiedenen Medienberichten Glauben schenken möge.Damit verbunden sei, dass von Rohr auch bei der DWS Group den Posten als Aufsichtsratsvorsitzender abgebe. Allerdings solle er nochmals für das Kontrollgremium kandidieren und somit Mitglied bleiben. Ende kommender Woche treffe sich nun der Aufsichtsrat der Deutschen Bank, dabei werde es vor allem auch um die Nachfolge des Managers gehen.Als Anwärter auf den Posten des Privatkunden-Vorstandes, den von Rohr bisher innegehabt habe, gelte laut "Handelsblatt" Lars Stoy, der diesen Bereich in Deutschland leite. Außerdem würden Claudio de Sanctis gute Chancen eingeräumt. Er verantworte bisher das internationale Privatkundengeschäft und das Wealth Management.Gestern habe sich die Notierung, angetrieben durch positive Vorgaben bei den US-Banken, über die Marke von 10,00 Euro schieben können. Zum Wochenausklang wäre es ein wichtiger Etappensieg, dass sich die Aktie auch über diesem Niveau halte.Kommende Woche am 27. April präsentiere die Deutsche Bank selbst ihre Zahlen zum ersten Quartal. Die bisher von den Konkurrenten vorgelegten Ergebnisse würden auf ein florierendes Geschäft beim Anleihe- und Währungshandel hindeuten."Der Aktionär" hat die Papiere auf dem derzeitigen Kursniveau wieder in seine Empfehlungsliste aufgenommen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2023)