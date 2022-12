Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,13 EUR +0,44% (12.12.2022, 10:51)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,102 EUR -0,37% (12.12.2022, 10:41)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,66 USD +0,85% (09.12.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Umbau der Deutschen Bank werde 2022 vorerst enden. Selbst wenn einzelne Ziele nicht auf die Nachkommastelle erreicht werden sollten, wäre die Sanierung ein voller Erfolg. Die Abhängigkeit vom volatilen Investmentbanking habe CEO Christian Sewing indes nicht komplett brechen können. Stattdessen scheine man punktuell das Geschäft noch ausbauen zu wollen und plane die Rückkehr in bestimmte Segmente.Nach der Ausweitung des Goldgeschäfts in den vergangenen Jahren wolle der DAX-Konzern seinen Status im Sektor festigen und habe sich um den Wiedereintritt in die London Bullion Market Association (LBMA) beworben. Das berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Der Schritt spiegele das Wachstum des Bankgeschäfts mit Edelmetallen in den letzten Jahren und die wachsende Kundennachfrage nach den diesbezüglichen Dienstleistungen wider, habe die Bank mitgeteilt.Das Vorhaben sei Teil der Bemühungen von Handelschef Ram Nayak, die Dynamik im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen der Deutschen Bank aufrechtzuerhalten. Nayaks Sparte sei in den letzten drei Jahren der größte Wachstumsmotor der Bank gewesen und gelte als Schlüssel zur Turnaround-Strategie von Vorstandschef Christian Sewing. Nayak sei bereits in das Geschäft mit Credit-Default-Swaps für bonitätsschwache Werte vorgestoßen und habe auch einen zaghaften Vorstoß in den Handel mit Basismetallen unternommen. Wie "Bloomberg" bereits berichtet habe, erwäge er auch eine Rückkehr in den Handel mit verbrieften Krediten für Wohnimmobilien.Wie zu hören sei, signalisiere der geplante Wiederbeitritt zur LBMA keinen Strategiewechsel. Er könnte der Deutschen Bank aber helfen, ihr Edelmetallgeschäft auszubauen. Deutschlands größte Bank habe schon einmal zum kleinen Kreis der Clearingstellen für Transaktionen in London gezählt und habe auch an den täglichen Auktionen zur Festsetzung der Gold- und Silberpreise teilgenommen. Im Jahr 2014 habe das Geldhaus beschlossen, den Kassahandel mit Edelmetallen einzustellen. Die LBMA sei ein Zusammenschluss von Banken, Händlern und Raffinerien, der Regeln für das Goldgeschäft festlege - von den Spezifikationen der Goldbarren bis hin zur nachhaltigen Beschaffung.Die Deutsche Bank-Aktie sei mit einem 2023er-KGV von 6 günstiger bewertet als die Peers. Aktuell kämpfe der Kurs um den Erhalt der 10-Euro-Marke.Spekulativ-orientierte Anleger können an schwachen Tagen zugreifen, der Stopp beträgt 7,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link