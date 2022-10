Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,21 EUR -1,41% (26.10.2022, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,285 EUR +0,21% (26.10.2022, 09:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,29 USD +2,54% (25.10.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus habe heute Morgen ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht und wie zuletzt häufiger positiv überrascht. Vielfach steigende Kreditausfälle scheinen bisher kein Problem zu sein, so Fabian Strebin. Vielmehr zeige sich, dass diesmal alle Segmente satte Zuwächse bei Ertrag und Gewinn aufwiesen würden. Daher seien sogar die ambitionierten Jahresziele nicht mehr unerreichbar.Die Deutsche Bank habe trotz der verschlechterten Wirtschaftslage in Q3 überraschend einen Milliardengewinn erzielt. Vorstandschef Christian Sewing sehe das Institut daher "voll auf Kurs", seine Ziele für das laufende Jahr zu erreichen, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt habe. Damit rechne der Manager weiter mit einer Rendite von acht Prozent auf das materielle Eigenkapital, was Analysten bisher für unrealistisch gehalten hätten.In Q3 habe die Deutsche Bank vor Steuern rund 1,6 Mrd. Euro verdient - fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Es sei zudem das höchste Vorsteuerergebnis in einem dritten Quartal seit 2006 gewesen. Unter dem Strich sei auf die Aktionäre ein Gewinn von gut 1,1 Mrd. Euro entfallen, fast sechsmal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Mit ihren Ergebnissen habe die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten geschlagen. Diese hätten nur mit einem Gewinn von 835 Mio. Euro gerechnet.Sewings Optimismus liege nicht zuletzt an den sprudelnden Einnahmen. Auch dank der gestiegenen Zinsen halte er es jetzt für möglich, dass die gesamten Erträge in diesem Jahr die bisherige Prognose von 26 bis 27 Mrd. Euro übertreffen würden. Mit Blick auf sein Renditeziel liege das Geldhaus im bisherigen Jahresverlauf auf Kurs: In den ersten neun Monaten habe die Rendite auf das materielle Eigenkapital bei 8,1 Prozent gelegen. Ein Jahr zuvor habe sie lediglich 4,8 Prozent erreicht.Die Deutsche Bank habe die Märkte einmal mehr überrascht und das trotz eines sehr schwierigen Umfeldes. Doch es laufe in allen Segmenten, die höchsten Zuwächse hätten die Teile Unternehmensbank und Privatkunden erzielt, da die steigenden Zinsen nun positiv durchschlagen würden. Die Erträge seien konzernweit gegenüber dem Vorjahresquartal um 15 Prozent auf 6,9 Mrd. Euro geklettert. Analysten hätten nur 6,5 Mrd. Euro erwartet.Die Deutsche Bank schlägt sich bisher gut, die Jahresziele scheinen trotz aller Schwierigkeiten damit noch erreichbar, so Fabian Strebin. Vorbörslich habe die Aktie bereits satt im Plus notiert, denn der Markt sei von dem positiven Abschneiden des Finanzinstitutes überrascht worden. Inzwischen seien die Zuwächse abgegeben worden, scheinbar würden viele Anleger nun aufgrund der guten News verkaufen und Kursgewinne sichern.Investierte bleiben bei der Deutsche Bank-Aktie daher dabei, mutige Anleger können einen Einstieg wagen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2022)Mit Material von dpa-AFX