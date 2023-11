NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vor einer Woche habe die Deutsche Bank ihr Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Damit habe der Vorstand die Märkte überzeugen können, insbesondere die geänderte Ausschüttungspolitik habe überrascht. Charttechnisch stehe die Aktie nun vor der nächsten Herausforderung.Die Aussicht auf höhere Ausschüttungen und die glaubwürdige Bestätigung des bisherigen Ziels 2025 hätten der Aktie vergangene Woche wieder mehr Dynamik verliehen. Die 200-Tage-Linie bei 10,13 Euro habe geknackt werden können, nun stehe der Ausbruch aus dem seit März andauernden Seitwärtstrend bei 10,57 Euro an. Gelinge das, wäre ein weiteres Kaufsignal generiert. Mutige Anleger könnten daher mit Stopp 7,70 Euro zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,48 EUR +0,81% (02.11.2023, 09:30)