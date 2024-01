Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,728 EUR -0,19% (09.01.2024, 12:17)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,01 USD +2,04% (08.01.2024, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bankaktien hätten in Europa vielfach einen positiven Jahresstart erlebt, die Deutsche Bank-Papiere seien hier keine Ausnahme. Im Gegensatz zu Wettbewerbern laufe bei den Deutschen die Rally indes schon seit vergangenem Herbst. Viele Anleger würden sich nun fragen, wie weit die Aufwärtsbewegung noch gehen könne.Seit Anfang November hätten Anleger mit der Deutschen Bank mehr als 35 Prozent Performance einfahren können. Gerechnet worden sei hier vom Zwischentief am 24. Oktober bei 9,50 Euro. Einige Marktteilnehmer seien nun unsicher, was die weiteren Aussichten angehe. Doch aus charttechnischer Sicht sei die Situation eindeutig.Denn die Aktie befinde sich seit dem vierten Quartal in einem Aufwärtstrend, der nach wie vor voll intakt sei. Wie an der Schnur nach oben gezogen seien die Kurse immer weiter gen Norden gelaufen. Dabei habe es immer wieder Konsolidierungen in Trendrichtung gegeben, was als trendbestätigend anzusehen sei. Zuletzt sei nicht nur das Jahreshoch von 2023 bei 12,35 Euro erfolgreich überwunden worden. Auch das Jahreshoch aus 2021 bei 12,54 Euro sei in den vergangenen Tagen gefallen.Um die nächsten Hürden auf dem Weg nach oben auszumachen, müsse man einige Jahre im Chart zurückgehen. Bei über 13,00 Euro würden mehrere horizontale Widerstände in Form alter Verlaufshochs lauern.Die Aktie habe aus charttechnischer Sicht und auch auf Bewertungseite noch deutlich Luft nach oben. Aus diesen Gründen sei nach Meinung des "Aktionär" das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.Mutige können weiter zukaufen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2024)