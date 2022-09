Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach dem Höhenflug im September habe die Deutsche Bank-Aktie in den letzten Tagen stärker korrigiert, denn der Markt rücke wieder das Thema Energiekrise und Rezessionssorgen in den Fokus. In Europa seien besonders Banktitel abverkauft worden. Die hauseigenen Volkswirte würden mittlerweile ein düsteres Bild der Wirtschaftsentwicklung malen.In den vergangenen Tagen und Wochen habe sich der Konjunkturausblick für Deutschland immer mehr verschlechtert. Die aktuelle Situation dürfte noch weit bis ins nächste Jahr hinein anhalten, die Inflation so schnell nicht sinken. Zumindest würden das viele Experten erwarten. Die Volkswirte der Deutschen Bank würden nun mit einem Einbruch der Wirtschaft von 4% und einer Inflation von 9% für 2023 rechnen.Das sei noch einmal merklich schlechter als viele andere Prognosen. Aber wie gehe die Deutsche Bank selbst damit um, die sich dann einer wachsenden Zahl von Kreditausfällen gegenübersehen würde? Tatsächlich sei das Frankfurter Geldhaus bereits relativ gut durch die aktuellen Phasen der Corona-Krise gegangen, das Risikomanagement stimme.Die Lage dürfte vorerst volatil bleiben. Zwar profitiere die Deutsche Bank in hohem Maß von steigenden Zinsen. Ausfälle bei Krediten würden allerdings nun auch wahrscheinlicher. Die Deutsche Bank-Aktie bleibe ein heißes Eisen. "Der Aktionär" sehe dennoch Chancen und rate investierten Anlegern dabeizubleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: