Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Widerstand bei 9,00 EUR - ChartanalyseDie Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hatte am 3. Oktober bei 7,25 EUR ein neues Jahrestief markiert, konnte sich von dort aber wieder nach oben abdrücken und seitdem 22,8% an Wert zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Zuge der Oktober-Erholung sei zudem eine ganze Reihe von markanten Chartmarken überboten worden - angefangen beim Juli- und März-Tief über die 50- und 100-Tage-Linie bis zum Mai-Tief. Auch die April-Abwärtstrendgerade habe mittlerweile überboten werden können, allerdings seien die Kurse - trotz eines neuen Monatshochs am vergangenen Mittwoch bei 9,01 EUR - per Schlusskurs bislang nicht über die 9er Marke hinausgekommen.Ausblick: Nach einer positiven ersten und einer starken zweiten Oktober-Woche (+2,3% bzw. +10,1%) sei auch die vergangene Handelswoche (+3,3%) im Plus beendet worden. Die Aufwärtsdynamik habe dabei jedoch wieder etwas nachgelassen.Das Long-Szenario: Nachdem sich die Kurse in den vergangenen drei Sitzungen knapp unterhalb von 9,00 EUR seitwärts geschoben hätten, müsste für neue Impulse jetzt der Sprung über die runde 9er Marke erfolgen. Gelinge der Break (wichtig: per Tagesschluss), sollte im Anschluss zur Bestätigung das August-Top bei 9,18 EUR überboten werden. Darüber hätten die Notierungen Platz bis zum September-Hoch bei 9,32 EUR, bevor ein Hochlauf in Richtung 200-Tage-Linie angestoßen werden könnte. Der langfristige GD200 verlaufe im Augenblick bei 9,87 EUR und bilde zusammen mit dem Verlaufshoch vom 21. Juni bei 9,90 EUR derzeit eine Doppelhürde. Zudem dürfte nur wenig höher die runde 10er Marke bremsend wirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: