Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Auch gestern habe die Deutsche Bank-Aktie mit dem Gesamtmarkt kräftig korrigiert. Dabei sei es auch kein Trost, dass die Peers aus der Eurozone ebenfalls stark verloren hätten. Gerade in Deutschland sei indes mit der Gaspreisbremse ein wichtiges Instrument zur Stabilisierung der Wirtschaft verkündet worden. Und für die Aktie selbst seien die Experten noch immer überwiegend optimistisch gestimmt.Wie bereits mehrfach angesprochen, sei zu erwarten gewesen, dass der Staat in der aktuellen Krise wieder eingreife, um eine Welle an Insolvenzen im Unternehmenssektor zu verhindern. Das schütze indirekt auch die Banken. Gestern wurde mit dem Instrument einer Gaspreisbremse, die in Kombination mit einer Strompreisbremse demnächst kommen solle, genau das präsentiert.Damit dürften gerade viele mittelständische Unternehmen spürbar entlastet werden. Die Maßnahmen sollten mindestens noch das komplette Jahr 2023 laufen und die Spitze des Energiepreisschubs kappen. Sicher würden trotzdem nicht alle Unternehmen diese Krise überleben. Aber diese Maßnahme dürfte eine Insolvenzwelle zumindest abmildern.Die Deutsche Bank selbst werde vom Konsens der Analysten noch überwiegend positiv bewertet: Auf Sicht von zwölf Monaten liege der Zielkurs bei 12,34 Euro. Fünf der 28 Experten, die die Aktie covern würden, würden zwar nun verkaufen. Elf würden indes weiter zum Kauf raten, die restlichen zwölf Analysten würden dabeibleiben.Die Aktie bleibt ein heißes Eisen, "Der Aktionär" sieht dennoch Chancen und rät Investierten dabei zu bleiben und den Stopp bei 6,90 Euro zu beachten, so Fabian Strebin. (Analyse vom 30.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link