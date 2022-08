Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Viel Zeit bleibe nicht mehr, dann ende die größte Sanierung, die die Deutsche Bank seit Längerem durchlaufen habe. Vor allem durch den Ukraine-Krieg würden wichtige Ziele zunehmend unerreichbar. Die Märkte würden durch die Zinspolitik außerdem unter Druck geraten, was kurzfristig auf dem Kurs lasten dürfte.Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing sei 2018 angetreten, um das Frankfurter Finanzinstitut wieder auf Kurs zu bringen und die Kosten drastisch zu senken. Gleichzeitig sollte die Profitabilität gesteigert werden. Seit 2019 laufe nun der Umbau, 2022 soll er vorerst enden.Allerdings würden nicht zuletzt durch die Inflation und den stockenden Personalabbau die Kosten wohl deutlich über die gesteckten Ziele steigen. Zum Ende des zweiten Quartals seien umgerechnet fast 83.000 Mitarbeiter in Vollzeitstellen bei der Deutschen Bank beschäftigt gewesen. Eigentlich sollten es nach dem Ende der Sanierung nur noch 74.000 sein.Vom absoluten Kostenziel von 16,7 Mrd. Euro habe man sich bereits vor einem Jahr verabschiedet. Das relative Ziel einer Kosten-Ertrags-Quote von 70% könne nun auch nicht mehr gehalten werden. Das Management wolle maximal bei 75% in diesem Jahr landen. Das sei kürzlich bekannt gegeben worden. Absolut rechne der Konsens 2022 mit Kosten von 19,8 Mrd. Euro.Bei der Rentabilität würden die Analysten dem Ziel des Managements von 8% für das Gesamtjahr immer noch nicht über den Weg trauen. Aktuell liege die Konsensschätzung bei 6,6%. Positiv seien jedoch die Erträge - Analysten würden mittlerweile mehr als 2 Mrd. Euro höhere Erlöse als zu Jahresbeginn erwarten. Damit würden auch die Erwartungen an den Nettogewinn für 2022 steigen. Nach 3,3 Mrd. Euro würden nun 4 Mrd. Euro prognostiziert. Damit habe die Deutsche Bank einen guten Puffer für mögliche Kreditausfälle im Winter und gleichzeitig Luft, um die geplanten Ausschüttungen an die Aktionäre hochzufahren.Aktuell leide der Kurs aber mit dem Gesamtmarkt und es zeige sich ein ähnliches Bild wie in den USA vor einigen Monaten: Zu starke Zinserhöhungen würden die Wirtschaft belasten und könnten indirekt den Banken ihr Geschäft vermiesen. Bankaktien seien indes einer der wenigen Inflations-Hedges. Anleger sollten auf den Stopp bei 5,90 Euro achten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link