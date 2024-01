Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die erste Woche des neuen Jahres könnte der DAX-Titel positiv abschließen. Denn gestern sei es mit dem Kurs erneut aufwärts gegangen. Die Notierung habe eine wichtige Marke überwinden können. Das dürfte auch mit einer Personalie zusammenhängen.Die Deutsche Bank habe die frühere Citigroup-Investmentbankerin Alison Harding-Jones als globale Leiterin für die Abteilung Fusionen und Übernahmen (M&A) eingestellt. Das berichte die "Financial Times". Harding-Jones habe zuvor das M&A-Geschäft der Citigroup in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verantwortet.Der Wechsel finde in einem schwierigen Umfeld statt. Die weltweite Transaktionsaktivität sei vor dem Hintergrund eines düsteren makroökonomischen Umfelds und eines durchwachsenen Finanzierungsmarkts, insbesondere für Private-Equity-Übernahmen, unter Druck geraten. Bloomberg-Daten zufolge hätten die Dealmaker Ende 2023 zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt weltweit die Marke von drei Billionen Dollar nicht erreicht.Dabei habe die Deutsche Bank versucht antizyklisch auf die Flaute zu reagieren. Man gehöre zu den wenigen Finanzinstituten, die den Abschwung genutzt hätten, um in den letzten Monaten die Abteilung Fusionen und Übernahmen neu aufzustellen und sich für einen Aufschwung zu rüsten. Erfahrene Banker von anderen Unternehmen wie der Bank of America, der Credit Suisse Group und Lazard seien angeworben worden, um die Sektorabdeckung und die M&A-Expertise zu stärken.Gestern dürfte der Kurs auch auf die neue Personalie reagiert haben. Die Deutsche Bank-Aktie habe mit 12,52 Euro über den Jahreshochs vom vergangenen Jahr bei 12,35 Euro geschlossen. Halte diese Unterstützung bis zum Wochenausklang, dann würde das eine gute Ausgangsbasis in Richtung der Marke von 13,00 Euro bieten.DER AKTIONÄR bleibt bei seiner positiven Einschätzung für die Deutsche Bank-Aktie, so Fabian Strebin. (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link