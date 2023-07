XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,21 EUR +0,89% (21.07.2023, 13:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,28 USD +0,27% (20.07.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe eine gute Woche absolviert. Insgesamt stünden beim Papieren des deutschen Branchenprimus mehr als 6% Plus zu Buche. Auch zum Wochenausklang sei der Finanztitel mit Pluszeichen versehen. Geholfen haben dürfte - neben dem starken Gesamtmarkt - eine durchaus positive Analystenstimme von Barclays. Die britische Investmentbank habe die Einstufung für die Deutsche Bank-Aktie vor Quartalszahlen auf "equal weight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Demnach hätte der Titel noch rund 18% Luft nach oben.Die Deutsche Bank-Aktie habe die wichtige 10-Euro-Marke überwunden und dürfte weiter laufen. Sie bleibe - auch mit Blick auf die niedrige Bewertung (2024er-KGV von 4,5) - aussichtsreich. Mutige Anleger könnten aufspringen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,22 EUR +0,79% (21.07.2023, 13:28)