Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In der vergangenen Woche sei es am US-Bankenmarkt weiterhin turbulent zugegangen. Neben dem letzten Zinsentscheid der Notenbank FED hätten auch Sorgen um mehrere Regionalbanken die Börsen bestimmt. Eine deutliche Erholung letzten Freitag habe dann aber auch der Aktie der Deutschen Bank zu einem klaren Kursplus verholfen. Nun stehe eine wichtige Entscheidung an.Letzten Donnerstag sei die Aktie der US-Regionalbank Western Alliance um 30 Prozent in den Kellern nach einem Medienbericht über einen möglichen Verkauf des Geldhauses gerauscht. Dieser sei zwar umgehend dementiert worden, aber dasselbe Schicksal habe erst kürzlich die First Republic Bank ereilt. Diese sei an J.P. Morgan verkauft worden.Am Freitag habe indes unter anderem eine neue Analystenstudie von J.P. Morgan für Aufsehen gesorgt: Neben Western Alliance seien Zions Bankcorporation und Comerica zum Kauf empfohlen worden. Die Experten würden das Segment der Regionalbanken einem starken Verkaufsdruck ausgesetzt sehen, der auch durch Leerverkäufer verursacht sei. Die erst kürzlich präsentierten Quartalszahlen im Sektor seien nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen.Die Analysten würden schlussfolgern, dass die drei genannten Aktien "erheblich falsch bewertetet" seien. In der Folge hätten die Anteilscheine von Pacwest und Western Alliance rund 81 beziehungsweise 50 Prozent gewonnen. Die Kurse von Rivalen wie Zion, KeyCorp, First Horizon und Comerica seien zwischen acht und knapp 20 Prozent gestiegen. Damit hätten sie ihren jüngsten Absturz aufgrund neuer Sorgen um das globale Banksystem zum Teil wieder wettgemacht.Die Deutsche Bank habe zwar nicht mit denselben Problemen zu kämpfen wie die Regionalbanken. Die schlechte Stimmung drücke dennoch auch den Kurs, obwohl die vergangenen Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen sehr gut ausgefallen seien. Die Aktie sei aber wieder unter die Marke von 10,00 Euro gerutscht. Allerdings könnte nun bei einem positiven Wochenstart schnell die Marke von 9,87 Euro fallen. Hier verlaufe die wichtige 200-Tage-Linie.Das Management wolle weiter sparen, was sich schon in den kommenden Quartalen positiv auswirken sollte. Die Aktie sei weiterhin mit einem KGV von rund 5 viel zu günstig bewertet, die Peers kämen für 2023 auf etwa 8 im Durchschnitt. Mutige steigen ein. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link