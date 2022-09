Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie notiere wieder höher, nachdem der Kurs gestern aufgrund der schlechten Nachrichten rund um das Thema Gas deutlich nachgegeben habe. An der Börse richte sich der Blick allerdings auf die Zukunft und diese Woche stehe gerade für Bankaktien eine wichtige Entscheidung an. Davon könnte auch die Aktie der Deutschen Bank profitieren.Die europäische Notenbank habe die Inflation lange Zeit unterschätzt und wirke nun immer mehr wie eine Getriebene. Erst im Juli sei die Zinswende mit einem kräftigen Schritt um 0,5% eingeleitet worden. Damit liege das Zinsniveau erstmals seit Jahren wieder im positiven Bereich. Bei der am kommenden Donnerstag anstehenden EZB-Sitzung sei ein Schritt in dergleichen Größenordnung erwartet worden. Da die Inflation in der Eurozone jedoch in Richtung zweistelliger Raten klettere, würden nun immer mehr Vertreter eine kräftige Erhöhung um 0,75% fordern.Die Deutsche Bank habe über ihr Privatkundengeschäft und die Marke Postbank Millionen Sparer, mit denen mehr Geld bei steigenden Zinsen verdient werden könne. Auch die Unternehmenskunden würden interessanter. Bei 0,25% höheren Zinsen kalkuliere die Bank selbst mit 90 Mio. Euro mehr Zinserträgen im laufenden Jahr. 2023 sollten es dann schon doppelt so viele sein.