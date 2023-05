Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe das Jahr 2022 mit dem höchsten Nettogewinn seit 15 Jahren abgeschlossen, und auch das Q1-Ergebnis habe einen Rekordwert (Zehn-Jahres-Sicht) erreicht. Dabei habe das um fast ein Fünftel gesteigerte Zinsergebnis auf 3,4 Milliarden Euro eine wesentliche Rolle gespielt. Doch die gestiegenen Zinsen würden weiterhin ein spezielles Segment belasten.Die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten sei nämlich nach wie vor vergleichsweise dünn. Konkret sei im ersten Quartal das Neugeschäft der im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Immobilienfinanzierer um 49,2 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro eingebrochen. Vor einem Jahr habe es mit gut 32 Milliarden Euro noch ein Rekord-Quartal gegeben, da viele Menschen in Erwartung steigender Zinsen noch schnell Wohnimmobilienkredite abgeschlossen hätten. Gemessen am Schlussquartal 2022 habe der vdp ein Minus von 4,2 Prozent verzeichnet. Der Verband vertrete die wichtigsten Immobilienfinanzierer hierzulande, darunter etwa die Deutsche Bank, Commerzbank, Landesbanken und große Sparkassen.Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen sei weiter von Zurückhaltung geprägt, habe vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt am Montag gesagt. Die Anpassung der Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern sei nicht abgeschlossen, es gebe wenige Transaktionen.Immerhin: Im Gegensatz zu Wohnungsfinanzierungen habe sich das Neugeschäft mit Krediten für Gewerbeimmobilien kräftig erholt, so der vdp weiter. Es sei im ersten Quartal um fast ein Fünftel zum Schlussquartal gewachsen. Insgesamt habe der Verband ein Neugeschäft von 25,6 Milliarden Euro verzeichnet - ein Plus von 3,2 Prozent im Quartalsvergleich. Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen (Gewerbe) sei aber weiter schwach.Risikobewusste Anleger können weiterhin aufspringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link