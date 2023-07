Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden. Auf Wochensicht stehe bei den Papieren des Branchenprimus immerhin ein Plus von rund vier Prozent zu Buche. Neben dem positiven Gesamtmarkt und starken Quartalszahlen der US-Banken (J.P. Morgan) dürfte eine aktuelle Studie den Aktienkurs stützen.Der schnelle Anstieg der Zinsen im vergangenen Jahr habe nämlich laut einer Analyse der Unternehmensberatung Strategy& die Gewinne der europäischen Banken in die Höhe getrieben. Die Betriebsergebnisse der Privatkundenbanken in elf europäischen Ländern hätten 2022 demnach im Schnitt um 18 Prozent zugelegt, die Umsätze um acht Prozent. In Deutschland aber arbeite die Durchschnittsbank nach wie vor weit weniger profitabel als im übrigen Europa. Das habe die Analyse des europäischen Bankensektors ergeben, die die Unternehmensberatung Strategy& am Sonntag in München veröffentlicht habe.Zudem habe jüngst die DZ BANK ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Bank mit einem Kursziel von 12 Euro bekräftigt. Analyst Timo Dums betone, dass die soliden Ertragssäulen der Deutschen Bank, insbesondere das Firmen- und Privatkundensegment, immer stärker zum Vorschein kämen. Dums sehe den aktuellen Bewertungsabschlag im Vergleich zu anderen Banken als überzogen an und erwarte positive Ergebnisse im Quartalsbericht.Die Deutsche Bank-Aktie, die am Dienstag um ihren Vortagesschluss pendle, sei auch aus Sicht des "Aktionär" - mit Blick auf die niedrige Bewertung (2024er KGV von 4,5) - aussichtsreich. Aus charttechnischer Sicht wäre es jetzt wichtig, dass der Finanztitel die Widerstandszone zwischen 10,00 und 10,05 Euro überwinde. Das würde frisches Aufwärtspotenzial generieren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link