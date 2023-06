Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank komme es zu mehreren Wechseln im Top-Management. Einer der Hauptgründe sei, dass Karl von Rohr, Stellvertreter von CEO Christian Sewing, sämtliche Führungspositionen abgebe. Die Nachfolger seien schon länger bekannt. Nun gehe aber alles schneller als gedacht. Die Aktie habe gestern hingegen an einer wichtigen Unterstützung aufgesetzt.Die Deutsche Bank bekomme vier Monate früher als erwartet einen neuen Privatkundenchef. Claudio de Sanctis werde zum 1. Juli als neues Vorstandsmitglied die Verantwortung für diesen Bereich vom scheidenden Deutsche Bank-Vizechef Karl von Rohr übernehmen, habe die Bank mitgeteilt. De Sanctis sei bisher unterhalb des Vorstandes zuständig für das Privatkundengeschäft im Ausland gewesen und habe daher in dem Segment bereits einige Erfahrung.Wie im April angekündigt, bleibe von Rohr aber bis zum Ablauf seines Vertrages am 31. Oktober 2023 Mitglied des Vorstands und solle seinen Nachfolgern beratend zur Seite stehen. Ende April habe die Deutsche Bank mitgeteilt, dass de Sanctis und von Moltke die Vorstandsressorts von Rohrs "spätestens ab 1. November" übernehmen sollten. Die Möglichkeit einer früheren Übergabe sei bereits im damaligen Aufsichtsratsbeschluss vorgesehen gewesen, so die Deutsche Bank: "Sie schafft frühzeitig klare Verantwortlichkeiten."Von Rohr gehe offiziell freiwillig. Der langjährige Weggefährte von CEO Christian Sewing sei aber vor allem durch seine Rolle bei der Vermögensverwaltungstochter DWS Group in die Kritik geraten. Ihm werde vorgeworfen, dass er vor rund zwei Jahren nicht härter durchgegriffen habe, als die ersten Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS aufgekommen seien. Denn bis zuletzt sei er auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutsche Bank-Tochter gewesen.Von Rohr werde zugeschrieben, dass er unter Sewing viele Rechtsstreitigkeiten habe beilegen können. Das habe die Deutsche Bank nach der Finanzkrise Milliarden gekostet und lange auf der Reputation des Finanzinstitutes gelastet. Durch seine Rolle bei der DWS Group habe er aber Vertrauen verspielt.Gestern habe die Aktie der Deutschen Bank mit 9,33 Euro knapp über der Unterstützungszone bei 9,31/9,13 Euro geschlossen. Heute gelte es sich davon nach oben abzusetzen. Andernfalls drohe ein zähes Ringen in den kommenden Tagen. Im laufenden Jahr könnte die Bank trotz Problemen im Investmentbanking im Kreditgeschäft positiv überraschen. Die Zinswende in der Eurozone sei noch nicht am Ende angelangt.Investierte bleiben daher mit Stopp bei 7,70 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)