Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.02.2024/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach gemischten Quartalsergebnissen hätten sich Anleger zuletzt überaus optimistisch gezeigt, was die weitere Entwicklung des führenden Bankinstituts Deutschlands angehe. Die Deutsche Bank-Aktie habe zu Wochenbeginn sogar ein neues Zwischenhoch erreichen können, sei jedoch wenig später deutlich zurückgefallen. Wie es weitergehen könnte analysiert Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Marktbeobachtung für den Online-Broker LYNX."Aus technischer Sicht sehen wir im Chart einen klassischen Fehlausbruch, welcher die Kurse deutlich unter Druck brachte. Der Trend wurde hiervon jedoch bisher nicht negativ beeinflusst. Nach wie vor sehen wir eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs und die Bullen scheinen mittelfristig das Zepter fest in der Hand zu haben. Fehlausbrüche können mitunter gut laufende Trends zu Fall bringen und sind aus technischer Sicht immer als Warnsignal zu werten. Vorerst hält sich der Schaden jedoch noch in Grenzen, doch es gibt zwei Punkte, welche möglichst nicht nach unten verletzt werden sollten. Zum einen die nach wie vor steigende 50-Tage-Linie, welche bereits zu Jahresbeginn einen guten Support lieferte. Zum anderen das Pivot-Tief von Januar bei 11.56 EUR, welches das letzte wichtige höhere Tief im aktuellen Aufwärtstrend markiert. Darunter darf die Aktie nicht fallen. Ansonsten wäre der Aufwärtstrend vorläufig beendet." (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:12,862 EUR -3,42% (07.02.2024, 12:02)