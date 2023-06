Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Ende März - die Bankenkrise bei amerikanischen Regionalbanken sei in vollem Gang gewesen - sei die Aktie der Deutschen Bank an einem Tag im Intraday-Handel zweistellig abgestürzt. Schnell habe sich Panik breitgemacht, allerdings habe sich bald herausgestellt, dass es wohl einen Zusammenhang zum Markt für Kreditausfallversichrungen gebe. Die Aufsicht prüfe nun Änderungen.Die Deutsche Bank sei wohl der krasseste Fall gewesen, was die Kursschwankungen im März in der Branche angehe. Aber auch die Aktien von anderen europäischen Finanzinstituten seien unter die Räder gekommen. Der Vorstand der Deutschen Bank habe damals von einer spekulativen Attacke gesprochen. Tatsächlich hätten sich scheinbar Marktteilnehmer im Vorfeld mit Credit-Default-Swaps eingedeckt. Die europäische Finanzaufsicht Esma habe prüfen wollen, was dahinterstecke.Nun seien mehrere Monate vergangenen und die Esma erwäge Konsequenzen. "Wir prüfen, ob es am Markt für Kreditausfallversicherungen für einzelne Unternehmen Reformbedarf gibt", habe Esma-Chefin Verena Ross dem "Handelsblatt" gesagt. Die Esma stehe bei ihrer Überprüfung des CDS-Marktes für einzelne Unternehmen noch am Anfang und könne deshalb noch keine endgültigen Schlussfolgerungen ziehen, habe Ross erläutert. Grundsätzlich sehe Ross aber v.a. zwei Ansatzpunkte: mehr Aufklärung und mehr Transparenz.Zum einen könnte der Signalwert, der von der Entwicklung von Kreditausfallversicherungen ausgehe überbewertet werden. Andererseits wünsche sich die Esma-Chefin mehr Transparenz beim Handel der Derivate. Denn aktuell könne man nur über Börsen abgewickelte Geschäfte von EU-Marktteilnehmen nachvollziehen.Bereits mit relativ kleinen Summen könnten Marktteilnehmer größere Beträge über Credit Default Swaps bewegen und so zum Absturz von Kursen beitragen. Gerade bei Banken sei das problematisch, denn sie würden eine wichtige ökonomische Funktion erfüllen. Daher seien verschärfte Regeln nur richtig.Die Aktie der Deutschen Bank sei aktuell eine Halteposition. Mehr Potenzial dürfte aktuell die Commerzbank bieten oder auch italienische Wettbewerber, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link