Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits morgen sei es so weit. Die Wall Street-Banken würden mit zu den ersten Konzernen in den USA gehören, die die Berichtssaison zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2023 eröffnen würden. Das könne auch Hinweise auf die Geschäftsentwicklung der Deutschen Bank geben.Am frühen Nachmittag würden morgen die Quartalszahlen des Platthirsches J.P. Morgan erwartet. Die Analysten würden im Mittel mit einem deutlichen Anstieg der Erträge auf 40,2 Milliarden Dollar im Vergleich zum vierten Quartal 2022 mit 35,6 Milliarden Dollar rechnen. Der Nettogewinn solle indes mit 10,4 Milliarden Dollar etwas geringer als damals ausfallen (10,6 Milliarden Dollar).Bei der Citigroup würden noch größere Einbußen erwartet: Die Einnahmen dürften laut Schätzungen zwar leicht von 18,0 Milliarden Dollar auf 18,7 Milliarden Dollar zugelegt haben. Unter dem Strich liege die Prognose für den Gewinn aber nur bei 940 Millionen Dollar (Vorjahreszeitraum: 2,26 Milliarden Dollar). Die Citigroup befinde sich gerade in der Sanierung, weshalb Rückstellungen und Abschreibungen im Rahmen des Umbaus anfallen würden, die das Bild verzerren könnten.Insgesamt dürften die Gewinne der Banken wahrscheinlich sinken, da sie im vierten Quartal mehr Rücklagen hätten bilden müssen, um sich auf steigende Kreditausfälle vorzubereiten. Die Überschüsse könnten auch dadurch geschmälert werden, dass die Banken Einlegern auf ihren Konten wieder mehr Zinsen zahlen würden.In den letzten Quartalen sei es für US-Banken in Summe besser als gedacht gelaufen. Zeige sich auch dieses Mal, dass die Erwartungen zu gering angesetzt gewesen seien, sollte das auch der Aktie der Deutschen Bank Rückenwind geben. Gestern sei der Kurs weiter nach oben geklettert.Neueinsteiger sollten nun aber eine Konsolidierung abwarten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2024)