Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,526 EUR -0,25% (13.11.2023, 11:07)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,29 USD +0,98% (10.11.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Es sollte wohl nicht sein. Der Ausbruch aus dem seit dem vergangenen Frühjahr anhaltenden Seitwärtstrend sei nicht geglückt. Der positive Effekt der letzten Quartalszahlen sei ebenfalls verpufft. Mut würden indes Wachstumspläne in Asien und die Mehrheitsmeinung der Analysten machen.Die Nachrichtenagentur Reuters habe kürzlich berichtet, dass die Deutsche Bank mehr in die Märkte des asiatisch-pazifischen Raums investieren möchte. Gezielt sollten Kunden gewonnen werden, die europäische Finanzinstitute suchen würden. Zudem sei das Wirtschaftswachstum im Vergleich zu anderen Märkten attraktiv, so CEO Christian Sewing in einem Reuters-Interview."Aus der Perspektive der Allokation von Kapital, Technologie und Personal gibt es eine Richtung hin zu mehr Ressourcen für den asiatisch-pazifischen Raum", so Sewing. Denn Asien biete höhere Gewinnmargen als andere Regionen. Bisher sei der Konzern in 15 Märkten des asiatisch-pazifischen Raums tätig und habe zuletzt rund 15 Prozent der Gesamterlöse in der Region erwirtschaftet.Im laufenden Jahr scheine ein Fokus der Aktivitäten in der Region auf dem Emissions- und Beratungsgeschäft der Investmentbank zu liegen. Etwa 60 Managing Directors seien weltweit in dem Segment neu eingestellt worden, davon ein Drittel davon in Asien.Die Mehrheit der Analysten sei aktuell positiv gestimmt für die Aktie. Jeweils zwölf seien bullish oder würden die Papiere zumindest halten. Leidglich zwei würden nun zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel von 13,74 Euro biete ausgehend vom aktuellen Kurs noch rund 31 Prozent Potenzial.Der Ausbruch aus dem bei 10,57 Euro verlaufenden Seitwärtstrend sei auf Anhieb zwar nicht gelungen. Mit positiven News im Rücken oder in einem freundlichen Gesamtmarktumfeld dürfte es aber nicht mehr lange dauern, bis es zu einem Ausbruch komme.Investierte Anleger bleiben daher dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2023)