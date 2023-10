Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Noch vergangenen Freitag habe die Deutsche Bank-Aktie im Plus den Handel beenden können. Heute stünden die Vorzeichen jedoch auf Rot. Rückenwind vom DAX sei nicht zu erwarten. Charttechnisch stehe die Notierung vor denselben Hürden wie schon zuletzt.Erneut kämpfe der Finanztitel mit der 50-Tage-Linie bei 9,99 Euro. Am Freitag habe der Kurs die 10,00-Euro-Marke klar hinter sich lassen können. Für einen kräftigen Ausbruch habe es aber nicht gereicht.Mehr Schwung in den Kurs könnten die Quartalszahlen bringen, die am 27. Oktober präsentiert werden sollten. Der wichtige Nettozinsertrag solle im abgelaufenen Quartal von 3,66 Mrd. Euro im Vorjahr auf nun 3,85 Mrd. Euro gestiegen sein.In der Investmentbanking-Sparte dürfte laut den befragten Analysten ein leichter Rückgang auf 2,27 Mrd. Euro bei den Erlösen zu verzeichnen sein (Q3/2022: 2,37 Mrd. Euro). Das Asset Management solle nach 661 Mio. Euro vor einem Jahr mit 636 Mio. Euro ebenfalls weniger eingefahren haben.Die befragten Experten würden weiterhin keinen starken Anstieg der Kreditausfälle erwarten. Die Rückstellungen dürften in Q3 355 Mio. Euro betragen. Das wäre in etwa das Vorjahresniveau.Unter dem Strich werde für das dritte Quartal mit einem Nettogewinn von 1,05 Mrd. Euro gerechnet, was ein ganzes Stück weniger wäre als vor einem Jahr mit 1,21 Mrd. Euro. Die Erlöse sollten nach 6,92 Mrd. Euro nun 7,10 Mrd. Euro betragen.Erneut stelle sich für den DAX-Titel die Frage, ob der Kurs trotz eines schwierigen Umfeldes die Marke von 10,00 Euro verteidigen könne. Impulse könnten in rund zwei Wochen mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal kommen.Anleger bleiben bei der Deutsche Bank-Aktie dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2023)