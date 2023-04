Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zum Wochenausklang kämpfe der DAX-Titel erneut mit der Marke von 10,00 Euro. Derweil gebe es mehrere potenziell kurstreibende Nachrichten zu dem Geldhaus. Dabei gehe es nicht nur um den im Vorfeld durchgesickerten Umbau des Vorstandes, sondern auch um eine Anpassung der aktuellen Strategie.Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" solle der Vorstand von zehn auf neun Posten verkleinert werden. Die Bank habe am Dienstag angekündigt, dass Privatkundenvorstand Karl von Rohr seinen Vorstandsvertrag Ende Oktober auslaufen lassen werde. Über seinen Nachfolger wolle die Deutsche Bank "in Kürze" entscheiden. Er sei zugleich Chef des Aufsichtsrates bei der Tochter DWS Group. Bei der Kommunikation der Greenwashing-Vorwürfe würden im Fehler angelastet. Seine Position solle indes nicht gestrichen werden.Die Verkleinerung des Vorstandes sei zuerst Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts nachgesagt worden. Nun gebe es indes Meldungen, wonach generell die Kosten im Konzern nach der Ende 2022 abgeschlossenen Sanierung weiter gedrückt werden sollten. Das könnte an der allgemeinen Teuerung liegen, die es auch bei der Deutschen Bank schwerer mache, die allgemeinen Kosten unter Kontrolle zu halten.Nach bisher unbestätigten Berichten sollten im Infrastrukturbereich und im Privatkundengeschäft weitere Stellen wegfallen. Das habe ein Insider gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters" gesagt. Als der Umbau 2019 angekündigt worden sei, habe das Management bei der Deutschen Bank innerhalb von drei Jahren weltweit 18.000 von damals etwa 92.000 Stellen streichen wollen. Ende 2022 seien es indes noch rund 85.000 Mitarbeiter gewesen.Am 27. April präsentiere die Deutsche Bank ihre Q1-Zahlen. Dabei könnte es zu einem besser als erwarteten Ergebnis kommen.DER AKTIONÄR rät mutigen Investoren, eine erste Position mit Stopp bei 7,00 Euro aufzubauen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link