Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,22 EUR +0,37% (21.11.2022, 09:40)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,248 EUR +0,35% (21.11.2022, 09:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,50 USD -0,19% (18.11.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Niederländer Alexander Wynaendts sei seit Frühjahr Aufsichtsrats-Chef bei der Deutschen Bank. In der Öffentlichkeit trete er wenig in Erscheinung, dafür dürfte er intern umso mehr zu tun haben. Denn obwohl die Sanierung Ende des Jahres abgeschlossen werde, schwelle noch immer der Greenwashing-Skandal bei der Tochter DWS Group. Nun gebe es möglicherweise weitere personelle Konsequenzen.Im letzten Juni habe bereits der DWS-CEO Asoka Wöhrmann gehen müssen. Die Last durch die Greenwashing-Vorwürfe sei zu groß geworden. Rechtliche Konsequenzen habe es bisher keine für den Vermögensverwalter DWS gegeben, aber die Angelegenheit sei noch nicht ausgestanden. Laut einem Bericht des Manager Magazins könnte es für den Deutsche-Bank-Vize und DWS-Aufsichtsratschef Karl von Rohr nun eng werden.Demnach solle Wynaendts mit dem Gedanken spielen von Rohrs Vertrag, der im Herbst 2023 verlängert werden müsste, auslaufen zu lassen. Von Rohr sei nicht nur seit November 2015 Vorstand der Deutschen Bank und derzeit zuständig für das Privatkundengeschäft. Im April 2018 sei der 57-Jährige sogar zum Vize-Konzernchef aufgestiegen; 2019 habe er zudem den Aufsichtsratschefposten der wichtigen Konzerntochter DWS übernommen. Er habe lange als Vertrauter von Vorstandschef Christian Sewing gegolten.Aufsichtsratschef Wynaendts könnte ein Zeichen setzen, sollte er den Vertrag auslaufen lassen. Das wäre ein klares Signal, dass Fehler Konsequenzen haben. Die Deutsche Bank-Aktie könnte hingegen vor einer Jahresendrally stehen. Das Papier halte sich wacker über der Marke von 10,00 Euro. Damit stünden die Chancen nicht schlecht, dass die Aufwärtsbewegung bis an 11,00 Euro heranlaufe. Mutige kaufen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: