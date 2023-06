Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,459 EUR +1,20% (21.06.2023, 13:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,464 EUR +1,48% (21.06.2023, 12:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,20 USD -2,11% (20.06.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.06.2023/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche-Bank-Vize räumt Posten schneller als erwartet - AktiennewsKarl von Rohr, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), wird seine Ressorts bereits zum 1. Juli an seine Nachfolger übergeben, so die Experten von "FONDS professionell".Damit übernehme Claudio de Sanctis schon in wenigen Tagen die Leitung der Privatkundenbank und wird Mitglied des Vorstands. Alexander von zur Mühlen verantworte dann ergänzend zur Region Asien-Pazifik auch das Geschäft in Deutschland und die Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA, ohne Großbritannien und Irland).Für die Vermögensverwaltung zeichne auf Vorstandsebene künftig Finanzvorstand James von Moltke verantwortlich. Wer von Rohr als Aufsichtsratsvorsitzender der DWS nachfolge, werde "in einem separaten Prozess entschieden", habe die Bank mitgeteilt.Von Rohr noch bis Ende Oktober an BordBörsenplätze Deutsche Bank-Aktie: