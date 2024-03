Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,758 EUR +2,02% (18.03.2024, 12:59)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,69 USD -1,08% (15.03.2024, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie verharre auf hohem Niveau, nachdem der Kurs Anfang letzter Woche einen größeren Sprung über die 13-Euro-Marke gemacht habe.In den vergangenen Tagen scheine der Aktie der Deutschen Bank etwas die Puste ausgegangen zu sein. Denn nachdem mit dem Überspringen des Jahreshochs bei 12,83 Euro ein Kaufsignal ausgelöst worden sei, sei die Aktie zwar rasch bis auf bis zu 13,79 Euro im Intraday-Handel gestiegen. Auf Schlusskursbasis sei dennoch bei 13,63 Euro letzten Freitag Schluss gewesen. Die nächste Hürde bei rund 13,70 Euro sei auf Schlusskursbasis bisher noch nicht angetestet worden. Das Volumen sei Ende letzter Woche mit 23,8 Mio. gehandelten Papieren aber weit überdurchschnittlich gewesen. Denn auf Sicht der vergangenen 30 Tage hätten im Mittel nur 8,9 Mio. Stück den Besitzer gewechselt.Letzte Woche sei auch der Geschäftsbericht veröffentlicht worden, der Details zu den Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten enthalte. In der letzten Zeit seien zwar keine neuen Verfahren gegen die Deutsche Bank eingeleitet worden. Einige Rechtsstreitigkeiten seien allerdings noch anhängig. In Summe habe der Konzern 2023 mit 2,05 Mio. Euro schweren Rückstellungen vorgesorgt. Im Vorjahr seien es erst 1,89 Mrd. Euro gewesen. Zudem seien 1,26 Mrd. Euro aus den Rückstellungen verbraucht und 1,42 Mrd. Euro neu gebildet worden. Ein wesentlicher Treiber für die Neubildung der Rückstellungen seien Streitfälle über Schweizer-Franken-Hypotheken in Polen gewesen. Die Deutsche Bank sehe sich Kundenforderungen von 685 Mio. Euro gegenüber.Neuer Schwung könnte diese Woche die Deutsche Bank-Aktie schnell über die Schwelle von 13,70 Euro und damit die Verlaufshochs aus dem Jahr 2022 heben. Danach komme bei 14,55 Euro der nächste Widerstand in Sicht. Es sei kein Beinbruch, dass die Aktie in den letzten Tagen erst einmal durchgeatmet habe. Das zuletzt angestiegene Volumen biete dafür gute Voraussetzungen. Die Deutsche Bank-Aktie sei für mutige Anleger ein Kauf, Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: