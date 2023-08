Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Panik vor der neuen Übergewinnsteuer in Italien für Banken sei wieder verflogen. Gestern habe der Sektor in der Breite wieder zugelegt. Die Aktie der Deutschen Bank habe dabei die Verluste seit Wochenbeginn fast komplett aufholen können. Zentral für die Entwicklung der Aktie werde mittelfristig das Ausschüttungspotenzial.Deutsche Bank-Papiere könnten heute wieder zulegen, der Kurs kämpfe um die Marke von 10,00 Euro. Die sei zwar psychologisch wichtig. Danach kämen aber mehrere Widerstände in Sicht, die aus alten Verlaufshochs bestünden. Der kurzfristige Abwärtstrend wäre ebenfalls erst bei 10,15 Euro überwunden. Charttechnisch stehe das Papier also vor mehreren Herausforderungen.Fundamental sei die Bewertung mit einem für 2024 erwarteten KGV von nur noch 5 zwar günstig. Allerdings weise die Aktie schon seit längerer Zeit eine Unterbewertung zum europäischen Sektor auf. Die Lücke habe bisher nicht geschlossen werden können. Interessant seien derzeit die Ausschüttungspläne der Deutschen Bank.Nachdem man im ersten Quartal 2022 ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien aufgelegt habe, sei für diesen Monat ein weiteres angekündigt worden. Es solle 450 Millionen Euro umfassen. Daneben sollten die Dividendenzahlungen schrittweise erhöht werden. Der Konsens rechne nach 0,30 Euro Dividende je Aktie, die für das Geschäftsjahr 2023 bereits gezahlt worden sei, kommendes Jahr mit 0,45 Euro. Auf dem aktuellen Kursniveau wären das fast sieben Prozent Dividendenrendite.Nach Jahren der Sanierung könne die Deutsche Bank bei den Ausschüttungen endlich zu den europäischen Konkurrenten aufholen. Dabei müsse aber auch die Konjunktur mitspielen, damit es nicht zu einem Gewinneinbruch in Zukunft komme. Mit höheren Ausschüttungen könnte auch die Bewertungslücke geschlossen werden, da dadurch die Papiere attraktiver würden.Investierte bleiben an Bord und beachten den Stopp bei 8,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link