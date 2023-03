Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,543 EUR -1,23% (17.03.2023, 10:37)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,582 EUR +1,09% (17.03.2023, 10:22)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,32 USD -1,71% (16.03.2023, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Elf amerikanische Banken würden die kriselnde US-Regionalbank First Republic Bank mit 30 Mrd. USD stützen. Das dürfte vor dem Wochenende gerade in den USA die Unsicherheit reduzieren. In Europa sei es gestern zwar ebenfalls zu einer leichten Erholung gekommen und heute stünden die Zeichen an den Märkten ebenfalls auf grün. Aktien der Deutschen Bank sollten Anleger nun indes verkaufen.Die Deutsche Bank habe zu denjenigen Branchentiteln gehört, die nicht so stark von den Beruhigungsmaßnahmen der letzten Tage hätten profitieren können. Das liege aber nicht daran, dass das Frankfurter Finanzinstitut in irgendeiner Art und Weise gefährdete wäre. Zumindest nicht mehr als die Gesamtbranche, wenn sich der Vertrauensverlust fortsetzen sollte.Der Deutsche Bank-Aktie schlage immer noch Misstrauen gegenüber, was v.a. daran liegen dürfte, dass das Management jahrelang die Sanierung verschleppt und teure Skandale produziert habe. Die Kursentwicklung sei ein Trauerspiel gewesen. Das habe sich in den letzten Quartalen allerdings geändert. Wo die Credit Suisse heute stehe, sei die Deutsche Bank vor mehreren Jahren gestanden. Jetzt aber nicht mehr.Dennoch sei die Deutsche Bank-Aktie übermäßig abverkauft worden und sei unter mehrere Unterstützungen gefallen. Gestern sei der Bruch der 200-Tage-Linie bestätigt und damit ein Verkaufssignal generiert worden. Das sei unter hohem Volumen gescheen. Der Stoppkurs des "Aktionärs" bei 9,50 Euro sei dabei gerissen worden. Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie daher verkaufen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: