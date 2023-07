Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,309 EUR +1,96% (07.07.2023, 19:00)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,276 EUR +2,14% (07.07.2023, 17:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,20 USD +2,62% (07.07.2023, 18:42)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.07.2023/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche-Bank-Aktie habe in der abgelaufenen Handelswoche rund vier Prozent verloren. Immerhin sehe es mit Blick auf die heutige Kurentwicklung nach einem versöhnlichen Abschluss aus. Unternehmensnachrichten lägen jedoch nicht. Vielmehr dürfte eine positive Analystenstimme eines amerikanischen Analystenhauses stützen.Goldman Sachs habe das Kursziel für den Branchenprimus im Banken-Segment von 19,00 auf 18,10 Euro gesenkt, aber die Kaufempfehlung bekräftigt. Nach der Vorgabe hätte der DAX-Wert annähernd Verdopplungspotenzial, wenn man das aktuelle Kursniveau zugrunde lege.Die am 26. Juli anstehenden Quartalszahlen sollten den anhaltenden Rückenwind für das Unternehmens- und Privatkundengeschäft durch die Zinsentwicklung belegen, habe Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Dies dürfte dem Druck im Investmentbanking sowie in der Vermögensverwaltung entgegenwirken. Hallam habe aber seine Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2025 um bis zu vier Prozent gesenkt.Die Deutsche-Bank-Aktie gewinne am Freitag (kurz vor Handelsschluss) rund zwei Prozent auf 9,29 Euro. Nächste Hürde sei die Marke von 9,31 Euro. Gelinge der Sprung darüber, rückt der GD50 (aktuell: 9,62 Euro) ins Visier. Nach unten sei indes im Bereich von 9,13 Euro ein Support auszumachen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link