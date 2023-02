Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Eine interne Untersuchung bei der Deutschen Bank, die nach einem Hinweis eines internen Whistleblower gestartet worden sei, habe nicht nur Mängel in den internen Kontrollsystemen aufgedeckt. In Spanien seien zudem komplexe Produkte an ahnungslose Kunden verkauft worden, die teils hohe Verluste damit eingefahren hätten. Das gehe aus einem Medienbericht hervor.Mitarbeiter der Deutsche Bank im Vertrieb von Devisen-Derivaten in Spanien hätten laut einer Untersuchung der Bank "unredlich" gehandelt. Das habe die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Beim Verkauf hochkomplexer Devisen-Derivate an kleine und mittlere spanische Unternehmen hätten die Beschäftigten Schwachstellen in den Kontrollen der Deutschen Bank ausgenutzt, habe es geheißen. Dabei sei gegen auch die Vorschriften der Europäischen Union verstoßen worden.Die Produkte, die als sicher und billig angepriesen worden seien, hätten der Bank große Gewinne eingebracht. Sie hätten die Kunden jedoch hohem Risiko ausgesetzt und in einigen Fällen ernsthaften Verlusten, so die "Financial Times". Die Zahl, der vor diesem Hintergrund sanktionierten Mitarbeiter der Deutschen Bank, habe bei unter einem Dutzend gelegen, berichte die Zeitung unter Berufung auf darüber informierte Personen. Die Untersuchung der Bank beziehe sich auf einen mehrjährigen Zeitraum bis 2019. Die "Financial Times" habe erstmals vor zwei Jahren darüber berichtet.Inzwischen nähere sich das Verfahren dem Ende. Dem Bericht zufolge habe die Deutsche Bank zweistellige Millionenbeträge an die betroffenen Kunden gezahlt und die internen Kontrollen verschärft. Einige Devisen-Produkte würden bestimmten Kundengruppen nicht mehr angeboten. Gegenüber der "Financial Times" habe die Deutsche Bank erklärt, Teile der Vertriebsaktivitäten im Bereich strukturierter Devisen-Derivate seien überprüft worden. Die Bank habe daraufhin ihre Prozesse verbessert und Kontrollen verstärkt. Das Institut habe "angemessene Maßnahmen" ergriffen.Die Deutsche Bank habe jahrelang eine unrühmliche Rolle bei Rechtsstreitigkeiten gespielt. Auch dem seit vergangenem Jahr amtierenden Aufsichtsratschef Alexandr Wynaendts scheinen die seither ergriffenen Maßnahmen noch nicht umfassend genug, so Strebin. Er habe kürzlich in einem Interview mit dem "Handelsblatt" gesagt, dass man Fortschritte gemacht habe, aber es noch viel zu tun gebe.Die Deutsche Bank-Aktie kämpfe aktuell mit dem Aufwärtstrend um 11,30 Euro. Werde dieser dauerhaft unterschritten, drohe ein Verkaufssignal.Engagierte Anleger bleiben dabei, wer über einen Einstieg nachdenkt, wartet ab, bis sich das Chartbild wieder aufhellt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2023)