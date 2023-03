Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,78 EUR +1,00% (27.03.2023, 10:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,725 EUR +2,17% (27.03.2023, 09:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,35 USD -3,11% (24.03.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am vergangenen Freitag sei es für Aktionäre der Deutschen Bank knüppeldick gekommen. In der Spitze habe die Aktie fast 15 Prozent verloren. Da sei es kein Trost gewesen, dass auch der Branchenindex EURO STOXX-Banks fast sieben Prozent eingebüßt habe. Die Angst in der Branche sei also nach wie vor groß, bei der Deutschen Bank seien indes noch andere Faktoren hinzugekommen.Am letzten Mittwoch hätten die Prämien für Credit Default Swaps (CDS) - Kreditausfallversicherungen, mit denen man sich vor einer Pleite von Banken absichern könne - bei der Deutschen Bank noch bei 1,42 Prozent gelegen. Am Freitag seien sie indes auf 2,1 Prozent nach oben geschossen. Das bedeute, Anleger mussten für die Absicherung eines zehn Millionen Euro schweren Pakets von Deutsche Bank-Anleihen 208.000 Euro bezahlen.CDS seien ein wichtiges Risikomaß bei Bankaktien, in der vergangenen Woche sei laut der US-Börse ICE die Zahl der Preisanfragen für CDS der Deutschen Bank um 30 Prozent gestiegen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden Experten das als Indiz für wachsendes Interesse von Hedgefonds an den Kreditderivaten der Deutschen Bank werten.Auffällig sei beispielsweise, dass sich am Donnerstag der US-Hedgefondsmanager Boaz Weinstein auf Twitter gemeldet und auf die "wirklich gewaltigen" Anstieg der Risikoprämien bei Kreditderivaten nachrangiger Anleihen von Deutscher Bank und Barclays hingewiesen habe. Weitere Tweets mit ähnlichem Inhalt seien in kurzer Folge von anderen Marktteilnehmern erschienen, am Freitag sei der Begriff "Deutsche Bank" sogar unter den "Trending Topics" gewesen.Das Chartbild der Deutschen Bank deute auf weitere Rücksetzer hin, die Aktie müsse sich erst von dem Absturz der letzten zwei Wochen erholen. Dabei sei unklar, wie lange die Unsicherheit in der Branche noch anhalte. Auch wenn der Wert heute vorbörslich im Plus notiere, könnte der Abverkauf auch anhalten.Anleger meiden die Deutsche Bank-Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link