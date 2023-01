Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,032 EUR +0,69% (26.01.2023, 11:03)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,048 EUR +1,12% (26.01.2023, 10:48)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,07 USD +0,31% (25.01.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Unbegründete Panik bei der Deutschen Bank: Die Aktie habe im gestrigen Intraday-Handel mehr als 4% verloren und bis auf 11,51 Euro zurückgesetzt. Mit dem Gesamtmarkt oder branchenspezifischen Faktoren habe das nichts zu tun. Vielmehr gehe es um das vermeintliche Engagement beim brasilianischen Einzelhändler Americanas.Americanas sei pleite. Eine Liste von fast 8.000 Gläubigern, die vorgestern Nacht bei einem brasilianischen Gericht eingereicht worden sei, weise Verbindlichkeiten i.H.v. 41,2 Mrd. BRL (Brasilianische Real, umgerechnet 7,39 Mrd. Euro) aus. Da auch die Deutsche Bank mit Forderungen i.H.v. rd. 1 Mrd. USD dort als Gläubiger aufgetaucht sei, habe die Aktie des Frankfurter Finanzkonzerns nachgegeben.Die Deutsche Bank habe jedoch dementiert, von der Insolvenz der brasilianischen Einzelhandelskette Americanas betroffen zu sein. Eine Tochtergesellschaft des Geldhauses fungiere dem Vernehmen nach lediglich als Treuhänder für Anleihen im Volumen von etwa 1 Mrd. USD (900 Mio. Euro), die Americanas ausgegeben habe. Die Bank selbst sei jedenfalls nicht betroffen, so ein Sprecher. "Die Deutsche Bank ist nicht betroffen, da sie weder eine Kreditbeziehung noch ein Kreditengagement mit dem fraglichen Unternehmen hat", habe ein Banksprecher auf Anfrage von Bloomberg erklärt.Heute in einer Woche wolle das Management die Zahlen zum abgelaufenen Jahr veröffentlichen. Dann sollte es auch Neuigkeiten zu den Ausschüttungsplänen geben. Mutige Anleger könnten weiter zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: